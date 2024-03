«Agoumé? È un ragazzo giovane arrivato all’Inter 4 anni fa. I nerazzurri hanno fatto un grande investimento per lui che era cercato anche dal Barcellona. Nel primo anno ha trovato anche spazio in prima squadra, poi è stata fatta la scelte di mandarlo in prestito dove ha fatto bene. Quest’anno è arrivato il Siviglia, ma c’era anche il Marsiglia, e il suo agente, con cui collaboro, ha scelto questa soluzione in accordo col ragazzo. Ci auguriamo tutti che possa finire bene la stagione e proseguire questa avventura», ha detto.