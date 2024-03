Nel corso della trasmissione la Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato il momento positivo dell'Inter che arriva da dieci vittorie consecutive in campionato: "Devo riconoscere i meriti di Simone Inzaghi. I difensori che fanno gli attaccanti, gli attaccanti che a volte sostengono la fase difensiva, i centrocampisti che si inseriscono e in fase di non possesso proteggono la fare difensiva".