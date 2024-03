Lautaro Martinez è stato votato come calciatore del mese di febbraio dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori). Il Toro è stato premiato dal DG Gianni Grazioli al Suning Training Centre di Appiano Gentile. "Dall’inizio della stagione 2023/24, viviamo tutti nel mondo di Lautaro Martinez . Capocannoniere della Serie A con 8 gol più del secondo ; miglior giocatore della migliore squadra del campionato; addirittura in scia per raggiungere il record di reti di sempre della massima serie italiana", scrive l'AIC che motiva così la scelta.

"Vince il premio di Calciatore del mese AIC per la seconda volta quest’anno, e ci sembrano pure poche. Insufficienti a descrivere il suo dominio sull’Italia. Se questo premio tende a ricompensare giocatori in forma, per Lautaro questo momento di grazia dura più o meno da inizio stagione. La costanza è la sua chiave. A febbraio ha segnato 4 gol e se vogliamo parlare del suo mese dobbiamo per forza partire dal gol del 2-0 all’Atalanta. Quanti attaccanti della Serie A sono capaci di lasciare il portiere fermo con un tiro eseguito col piede debole dopo un paio di finte di corpo? Dopo il gol Lautaro sembrava sorpreso da sé stesso, dalla propria onnipotenza. Il suo contributo, a dire il vero, è sempre andato oltre i gol. Oggi però la sua presenza in campo sembra più spessa".