Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Ciccio Colonnese ha commentato il cammino delle squadre italiane nelle competizioni europee. "L’Italia non viene più vista per il calcio come qualche anno fa perché sicuramente non ci sono tanti giocatori di qualità come 20 anni fa, però è sempre un campionato molto scomodo, quindi giocare contro le italiane non è mai semplice perché sono squadre preparate bene dal punto di vista tattico".