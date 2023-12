Condò: “Lautaro la prima stella della Serie A. Bastava un tempo a lui e a Thuram per…”

Una è che l’argentino ormai è la prima stella della Serie A. L’altra è che sei mesi fa mancò a Istanbul una chance pressoché identica: retropassaggio folle di Akanji, Lautaro davanti al portiere Ederson, che lo blocca. Sei mesi dopo non ha sbagliato, invece, e l’Inter ha allungato in testa. Ci resta la convinzione che a questo campione e al suo degno compare Thuram sarebbe bastato un tempo assieme per trovare la chiave per scardinare la Real Sociedad, ma cosa fatta capo ha: il sorteggio Champions di oggi — inutilmente pericoloso — darà un primo giudizio della strategia dei cambi di Inzaghi.