L’Inter ruggisce e tenta la fuga: all’Olimpico chiaro il DNA di questa squadra

Inzaghi torna a pieno d'orgoglio per lo scatto della sua Inter. Un ruggito che ovviamente getta via quel filo di delusione per non aver centrato il primo posto nel girone e che, invece, mette un altro piccolo mattoncino verso il primo obiettivo stagionale. Le scelte di formazione hanno pagato: il riferimento è in particolare all'asse di destra, ancora martoriato dalle assenze. Giusto concedere ancora qualche giorno a Pavard, con Darmian solita garanzia e Bisseck sulla scia delle buone sensazioni lasciate dopo l'Udinese. Pochi giorni e si ritornerà in campo: sotto l'albero potrebbe esserci anche il passaggio del turno in Coppa Italia.