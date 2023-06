Da un anno all’altro sono rimasti in canna 13 gol, e ne sono stati subiti 10 in più. Inter e Bologna sono quelle che ne hanno presi di meno in casa (14), ma i 28 incassati in trasferta la pongono al dodicesimo posto. In compenso Onana, da quando è iniziata l’eliminazione diretta in Champions, ha messo assieme cinque clean sheet su sette: il portiere è uno dei plus della stagione nerazzurra".