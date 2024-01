"La gestione delle risorse dei due tecnici è simile, così come lo è la composizione della rosa sui doppi ruoli: rotazioni strategiche (23 uomini utilizzati da Inzaghi, 25 da Allegri) in alcune posizioni ma la formazione-tipo è chiara e identificata da tempo e i titolari, quando presenti, hanno la precedenza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.