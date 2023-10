Gattuso a Correa: “Torna a disposizione ma forse non dovevamo ascoltarlo”

Anche se il calciatore è in forma ed è tornato a disposizione, il tecnico lo ha rimproverato per aver voluto affrettare i tempi del rientro. «Correa ha sofferto molto. Penso che forse abbiamo seguito un po' troppo quello che ci ha detto. Penso che forse avrebbe dovuto prendersi 4-5 giorni liberi completamente e non solo 2 giorni e tornare perché ha detto che si sentiva pronto, che voleva rientrare in gruppo. Non avremmo dovuto ascoltarlo così tanto e seguire la sua volontà. Ma d'altro canto è anche un buon segno. Dimostra che ha voglia, che vuole giocare ancora. E questo vale è importante».