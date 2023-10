Frattesi, Arnautovic e Carlos Augusto: le condizioni dei riscatti. Novità su Correa

MARKO ARNAUTOVIC - acquisto a titolo temporaneo dal Bologna; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2023/2024, prevede per la Società l’obbligo all’acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024

C'è anche una novità nell'obbligo di riscatto di Joaquin Correa da parte dell'OM. Questo scatterà se il Marsiglia si qualificherà alla fase a gironi della prossima Champions League, quindi entrando tra le prime tre della Ligue 1. Non basteranno i preliminari.

JOAQUIN CORREA - cessione a titolo temporaneo; l’accordo valido per la stagione sportiva 2023/2024 prevede per il Marsiglia l’obbligo all’acquisto definitivo al raggiungimento della qualificazione ai Group Stage della UEFA Champions League 2024/2025

