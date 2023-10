Sky – Inter-Roma, tornano titolari Barella e altri tre: la probabile di Inzaghi

Si è concluso nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura dell'Inter in vista della sfida contro la Roma. Come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi ha le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo dall'inizio: rispetto al Salisburgo, tornano titolari infatti Acerbi, Barella, Dimarco e Thuram. In difesa, oltre all'ex Lazio, ci saranno Pavard e Bastoni a protezione della porta difesa da Sommer.