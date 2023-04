GdS – Inzaghi cambia tardi. Gosens delusione totale. Correa? Anche il tifoso più paziente…

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta di ieri sera dell'Inter a San Siro contro il Monza. Correa giudicato il peggiore in campo dei nerazzurri, male anche la gestione di Inzaghi. Si salva Acerbi. Ecco alcuni dei giudizi dei nerazzurri espressi dal quotidiano:

Correa 4,5 - A San Siro a un certo punto comincia a fischiarlo anche il tifoso più paziente. E quando ferma Mkhitaryan lanciato in contropiede sembra giocare al contrario.

Inzaghi 4 - L'undicesima sconfitta in campionato vale un ritornello per nulla simpatico. In una partita così bloccata, i primi cambi al minuto 71 sono una condanna.