Inter, rabbia Dumfries: “Dopo la partita ha visto il gol del Monza sul monitor e ha detto…”

L'umore dell'ambiente Inter dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro il Monza a San Siro non può che essere scuro, nero

L'umore dell'ambiente Inter dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro il Monza a San Siro non può che essere scuro, nero. Un esempio è il gesto di Denzel Dumfries, fra i più arrabbiati per l'11a caduta della squadra di Simone Inzaghi in Serie A, la terza consecutiva (senza segnare) in casa.

Come riportato da DAZN, infatti, il laterale olandese, durante il passaggio in zona interviste dopo il match, è passato davanti a un monitor, da cui ha potuto rivedere il gol vittoria di Caldirola. Una volta rivista l'azione, Dumfries ha esclamato: "Non possiamo prendere un gol così", prima di andarsene sconsolato. Un ulteriore sintomo del morale molto basso in casa Inter. Sperando in una pronta reazione in Champions League...