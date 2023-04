Inter, Inzaghi: “Campionato insufficiente, ma c’è margine per la CL. La squadra…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa al termine del match di questa sera con il Monza

Triplice fischio di Inter-Monza al Meazza. Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, è intervenuto in questi minuti in conferenza stampa. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it allo stadio: "Mancano otto partite alla fine, sappiamo che è ancora tutto aperto. In questo momento siamo in ritardo, chiaramente in campionato manca la vittoria e la squadra ne risente. Abbiamo fatto un primo tempo buono, nel quale dovevamo essere in vantaggio. Abbiamo poi perso un po' di distanze e lucidità perché la squadra sente di dover fare di più in campionato".

Gli attaccanti non segnano più: come mai?

"Stanno lavorando quotidianamente. Nel 2023 è un problema evidente, ma dobbiamo andare avanti con fiducia. I ragazzi per quello che vedo io stanno cercando di lavorare quotidianamente, sono attaccanti che hanno sempre segnato. In questo momento è tutta l'Inter che concretizza poco. Sono molto dispiaciuto, ma sarei ancora più dispiaciuto se non creassimo i presupposti. Con Fiorentina, Salernitana e Monza abbiamo fatto un gol, ma avremo creato tantissime occasioni da poter sfruttare meglio".

Perché c'è questa differenza tra campionato e coppe?

"Chiaramente non è semplice dare una risposta. La squadra dopo Lisbona ha preparato e lavorato con tanto impegno per questa partita, sapevano tutti l'importanza che aveva. Abbiamo visto come è andata, la delusione è fortissima e non è vero che snobbiamo le partite in campionato".

Solo le coppe possono salvare la stagione dell'Inter?

"Il percorso in campionato è insufficiente, ma c'è margine per rientrare nelle prime quattro. Sappiamo quello che abbiamo fato e voluto con tutte le nostre forze. Vediamo che anche in giro per l'Europa le squadre impegnate in coppe fanno fatica, ma bisogna andare oltre la fatica e cercare di cambiare inerzia in campionato perché non ci soddisfa".