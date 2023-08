CdS: “L’Inter per tutelarsi ha bloccato Tanganga. Pronto assalto a Pavard”

Per l’Inter, comunque, c’è da superare la concorrenza del Manchester United. Che, però, a sua volta, ha il problema di dover prima piazzare Maguire. Era stato raggiunto un accordo con il West Ham, ma il centrale inglese non vuole andare via. Così il club londinese, ora, è ad un passo da Mavropinas dello Stoccarda, profilo comparso anche sui taccuini dei dirigenti nerazzurri. E allora attenzione pure all’Arsenal, alle prese con il grave infortunio di Timber. Arteta potrebbe mettere gli occhi su Pavard per coprire il vuoto. Ma poi che ne sarebbe di Tomyasu? Il club nerazzurro resta vigile anche su questo fronte.

Certo, pur avendo deciso di destinare al difensore il denaro inizialmente stanziato per portare a Milano Samardzic, non pare semplice individuare un’alternativa all’altezza di Pavard, che ha l’età (27 anni) e la statura internazionale per alzare nettamente il livello della retroguardia di Inzaghi. Chalobah, ad esempio, continua a piacere. Ma è emerso che un guaio al tendine del ginocchio lo terrà fermo per qualche tempo. Ad ogni modo, per cautelarsi, l’Inter ha bloccato Tanganga, che il Tottenham è disposto a lasciar andare in prestito”, si legge.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.