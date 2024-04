Così il Corriere dello Sport in merito al pareggio dell'Inter col Cagliari: ora, per vincere lo scudetto, i nerazzurri dovranno vincere il derby

"Sarà derby scudetto per l’Inter . Che però dovrà battere il Milan per festeggiare il tricolore. Il Cagliari (senza Nandez, Deiola e all'ultimo pure Oristanio) è riuscito a fermare i nerazzurri, un pizzico presuntuosi, sicuramente troppo leggeri. E Ranieri, con lucidità, ne ha approfittato, rimontando due volte, grazie pure a cambi azzeccati". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al pareggio dell'Inter contro il Cagliari.

"Per l’Inter cambia poco. Lo scudetto è già realtà. E il fatto di dover vincere per forza contro i rossoneri, probabilmente, darà motivazioni aggiuntive. Ovvio che senza più la necessità di guardarsi alle spalle non si possa essere brillanti ed efficaci. Per una sera, infatti, l'Inter non ha avuto equilibrio, tanto da concedere troppi spazi e occasioni. E anche in avanti Thuram e soci hanno cercato soprattutto la giocata, piuttosto che la concretezza", aggiunge il quotidiano.