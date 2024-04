"Vincere il derby non è facile, è una partita diversa dalle altre. L'Inter non ha mai avuto cali, una sola sconfitta in campionato ragazzi. Questo dice tutto della forza non solo tecnica ma anche caratteriale e di autostima che questa squadra quest'anno ha avuto con una regolarità incredibile. Lo scudetto della seconda stella è un traguardo straordinario per tutti, per i calciatori, per l'allenatore, per la società, Inzaghi inizia a vincere scudetti e non sarà sicuramente l'ultimo. L'Inter si sta già proiettando nel futuro"