Costacurta: “Brozovic? Meglio Inter con Calhanoglu. Col Porto post rosso tutto più facile”

Il croato è rientrato: per l'ex difensore del Milan è un'alternativa ma la squadra nerazzurra non migliora con lui. Fa meglio col turco

Billy Costacurta ha parlato del centrocampo dell'Inter e ha sottolineato che "In questo momento Calhanoglu sta giocando meglio di Brozovic. C'è la possibilità di diversi cambi gioco. Io contro il Porto non ho visto questi cambiamenti con il suo ingresso. Ho visto un rosso per il Porto e la partita è andata in un certo modo per l'espulsione, ed è stato tutto un po' più facile».