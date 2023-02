Sky – L’Inter prova a superare la stanchezza: a Bologna riposa Barella?

A Bologna non ci saranno Skriniar e Dimarco per infortunio e sono probabili le presenze di Darmian, al posto dello slovacco in difesa, e Gosens dal primo minuto sulla corsia sinistra a centrocampo.

C'è qualche dubbio anche in mediana, come riferito da Skysport. "Potrebbe riposare questa volta Barella a centrocampo e giocherebbero Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti la Lula, una formazione che se fosse confermata cambierebbe tantissimo. L'allenatore vuole che la sua squadra non soffra la stanchezza contro la formazione di Thiago Motta dopo la Champions League. La formazione nerazzurra qualche volta ha sofferto dopo le grandi partite fatte e per evitare questo, il tecnico pensa a schierare forze fresche", ha sottolineato il canale satellitare.