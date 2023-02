Condò: “Inter, Inzaghi dal gioco schematico ha ora un’alternativa in mezzo”

Il giornalista ha parlato del rientro in squadra di Brozovic che a Bologna dovrebbe essere in campo da titolare

A Calciomercato l'Originale, Paolo Condò ha parlato dell'Inter alla vigilia della sfida con il Bologna. Il giornalista si è soffermato sul rientro in squadra di Brozovic: «Già ripreso il posto di titolare? Troppo presto per dirlo perché adesso dovresti lasciare fuori Mkhitharyan o Barella, dato che Calhanoglu ovviamente non togli, migliore in campo della squadra in questa fase».