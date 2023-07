Criscitiello: “Samardzic all’Inter per 25 mln, colpaccio. Ruolo? Una sera ci disse che…”

"Fatta! Mancano due cosine ma Samardzic va all'Inter". Iniziano così le mie due settimane di ferie. Neanche il tempo di entrare in acqua e aprire un ombrellone. Quando ci sono le notizie non ci possiamo mai lamentare, altrimenti Sportitalia non sarebbe diventata, negli anni, la casa del calciomercato. Un pò come quella sera alle 22.58 "Tonali va al Newcastle, dalla". Il giorno dopo "Vicario ha fatto con il Tottenham, non va all'Inter. Dalla in diretta, ti sto seguendo". Oppure l'altra mattina "Boga verrà al Nizza, questione di ore". Questa estate ci stiamo divertendo. Proviamo ad aggiungere qualcosa su Samardzic all'Inter ma vi abbiamo già detto tutto sabato pomeriggio"

"Pozzo era a Milano, Hotel Principe di Savoia, il 19 e 20 luglio. In quelle date ha chiuso Becao (10 milioni solo perché non ha rinnovato e andava in scadenza) e ha definito "Sama" all'Inter. Il prezzo, lo ribadiamo, è 25 milioni di euro. I calciatori dell'Udinese hanno il prezzo in esposizione. I difensori valgono sui 15 milioni di euro, i centrocampisti come Allan, De Paul, Asamoah, Inler, Isla, Pereyra e ora Samardzic valgono 25 milioni di euro e gli attaccanti siamo sui 30 (vedi Beto) ma poi abbiamo i casi singoli come Sanchez nel bene e Muriel nel male. Quando si parla di cifre bisogna conoscere bene Gino Pozzo. Chiedeva 30 milioni per Samardzic ma lo sconto a 25 lo aveva messo in preventivo. La tira per le lunghe, ci mette dentro un calciatore e chiude il capolavoro. Fabbian non ha un gran valore perchè l'Inter mantiene il controllo. Marotta e Ausilio si tengono il riscatto e lo riporteranno a Milano quando sarà maturo grazie all'Udinese"