Scamacca, Mourinho impaziente: da oggi il vero assalto della Roma. Ma occhio all’Inter

Gianluca Scamacca vuole tornare in Serie A e lo ha detto anche a chiari termini. Il suo sogno è quello di tornare a vestire la maglia della Roma, ma la trattativa col West Ham non è delle più semplici. Il centravanti è, però, anche nel mirino dell'Inter.

"È dall’inizio dell’estate, infatti, che Gianluca Scamaca e la Roma si corteggiano, anche se con qualche caduta del desiderio (ma soprattutto per via dei giallorossi, che nutrono ancora il sogno Morata). Il centravanti azzurro, però, è uscito allo scoperto, dicendo chiaramente come desideri il ritorno nella Capitale. Vista l’impazienza di Mourinho, da oggi comincia il vero assalto al West Ham per convincerlo ad accettare l’offerta di prestito oneroso (diciamo a circa due-tre milioni) con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, legate alle presenze, ai gol e magari alla qualificazione alla Champions League", scrive La Gazzetta dello Sport.