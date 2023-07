EDICOLA / CdS: Frattesi più Samardzic, centrocampo Inter in pole. Bluff Lukaku

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla di Inter e si dà onore al centrocampo nerazzurro. Per il quotidiano sportivo: "Frattesi più Samardzic è la mediana migliore. Ecco perché i nerazzurri partono in pole", si legge.

E poi c'è anche spazio per Lukaku che in un video risponde ad un tifoso che non crede si farà l'operazione con la Juve. "Il bluff di Lukaku", è il titolo principale del giornale. Che aggiunge: "Juve, non credo, dice. Ma Giuntoli offre Vlahovic al Chelsea. L'attaccante si schermisce con i tifosi e conferma la trattativa. I bianconeri pressano il club londinese".