CorSport: “Inter, con Samardzic centrocampo all’altezza delle ambizioni del club”

"A tutti gli effetti un reparto nevralgico all’altezza delle ambizioni nerazzurre, rivolte alla seconda stella per quanto riguarda il campionato e a una riconferma europea in ottica Champions League. Non solo tanta qualità da vendere, ma anche un reparto in grado di strizzare l’occhio al futuro con protagonisti dal destino già scritto. Infatti i sei centrocampisti a disposizione di Inzaghi (aspettando, ovviamente, l’ufficialità per Samardzic), si attesteranno a 26 anni come età media, con Mkhitaryan destinato a essere l’unico over 30", spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport che rimarca anche la linea verde sposata dalla società, con gli arrivi di Thuram (25 anni) al posto del 37enne Dzeko e l'arrivo di Bisseck (22) in difesa, con l'unica eccezione che è Cuadrado.