Il Monza saluta Carlos Augusto: “Grazie per le emozioni vissute insieme e…”

Arrivato in Brianza nel settembre 2020, Carlos Augusto ha in totale collezionato 107 presenze e 12 gol.

Protagonista della storica Promozione in Serie A del Club, ha disputato poi una grandissima prima stagione nella massima serie, con 6 gol e 5 assist all'attivo.

Grazie per le emozioni vissute insieme e un affettuoso in bocca al lupo per la nuova avventura!