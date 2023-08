FCIN1908 / Inter, telenovela finita: nessun colpo di scena, Samardzic non arriverà

Era nell'aria, ora c'è anche la conferma: Lazar Samardzic non sarà un giocatore dell'Inter . Come raccolto da Fcinter1908, la telenovela si chiude con un nulla di fatto inevitabile dopo gli sviluppi degli ultimi giorni.

Il summit in sede di qualche giorno fa ha segnato un punto di rottura insanabile. Da viale della Liberazione fanno sapere di aver ormai voltato pagina e pensano al futuro. Resta il rammarico per ciò che poteva essere, dopo una grande illusione: per come si erano messe le cose, però, forse è meglio così.