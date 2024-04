Ora lunedì arriva un derby che darebbe alle merde un significato particolare nella vittoria della loro stella di cartone, dopo una stagione piatta, con un scudetto mai in discussione e mai combattuto (da noi in primis), privo totalmente di fascino e conquistato ormai da mesi.

Non c'è nessuna festa da rovinare o vittoria da impedire perché i giochi sono fatti da tempo, per noi cambierà ben poco perché il derby, cartone o no, ha sempre un'importanza suprema, ma se da una parte il risultato conterà per lo smacco che desiderano infliggerci, da parte nostra ci deve essere la fottuta voglia di portare a casa la stracittàdina che ormai da troppo tempo manca! Finite questa stagione con la professionalità che dovrebbe contraddistinguere ogni professionista, ma di certo la tifoseria ad oggi non deve più attendere nessuna risposta!".