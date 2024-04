Pioli: “Il derby? Se giochiamo come con la Roma non abbiamo possibilità”

L'allenatore rossonero, in conferenza stampa dall'Olimpico dopo la gara contro i giallorossi, ha parlato della gara con l'Inter

In conferenza stampa, dopo l'eliminazione dall'Europa League, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli , ha risposto ad una domanda sull'atteggiamento da tenere nella gara di lunedì 22 aprile contro l'Inter.

«Per il derby dobbiamo cambiare tante cose, la nostra prestazione a livello di qualità intensità ed energia intanto. Dobbiamo alzare il livello se giochiamo così non abbiamo possibilità e penso che i ragazzi lo sappiano. Possiamo dimostrare che non siamo questi. Per quanto riguarda il futuro portate pazienza fino a fine stagione: poi tireremo le somme e affronteremo il discorso insieme alla società», ha sottolineato anche rispetto al suo futuro sulla panchina rossonera.