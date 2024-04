Gli altri risultati

Sconfitta storica per l'Atalanta. A Bergamo il Liverpool vince uno a zero e non basta dopo il tre a zero che la squadra di Gasperini aveva fatto registrare ad Anfield. La formazione bergamasca è quindi ora tra le prime quattro in una coppa europea, non succedeva da quasi quaranta anni. Il West Ham pareggia uno a uno con il Leverkusen che passa dopo il 2-0 dell'andata. La squadra tedesca sfiderà in semifinale la formazione di De Rossi. Ai supplementari la gara tra Marsiglia e Benfica che decreterà l'avversaria in semifinale della formazione bergamasca.