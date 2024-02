"Siamo un bel gruppo ma non c'è troppa euforia, sappiamo che c'è ancora tanto da lavorare. I prossimi mesi saranno i più importanti e ci stiamo preparando nel migliore dei modi per affrontare le prossime sfide. Dobbiamo mantenere questo livello fisico, mentale e tecnico per tutto il resto della stagione. Dobbiamo lavorare come fatto finora, con grande umiltà, voglia e determinazione per portare a casa più vittorie possibili. Fin dal primo giorno tutti si sono messi a disposizione, i nuovi arrivati o chi c'era da tempo. Volevamo portare sul campo quello che proviamo in settimana, ci sta riuscendo bene, ci divertiamo, stiamo bene insieme ma siamo consapevoli che non ci dobbiamo accontentare"