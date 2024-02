Gli episodi non hanno girato a favore dell'Atalanta

"Stasera proprio no"

"Dobbiamo prepararci bene, il Bologna è una squadra forte, sta giocando bene e merita la classifica che ha. Giochiamo in casa, dobbiamo riscattare la partita dell'andata che era l'unica sconfitta prima di oggi. Domenica sera ci auguriamo tutti di assistere ad una partita di calcio di valore, di quelle che piacciono al pubblico"

Sconfitta con l'Inter può far male?

"Non credo, è stata talmente strana che è difficile che ci possa far male"

