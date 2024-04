Jonathan David è uno degli attaccanti più seguiti d'Europa: canadese, classe 2000, dopo 4 stagioni costellate di gol potrebbe lasciare il Lille per spiccare il volo in un top club, e il suo nome è da tempo segnato sull'agenda di numerose big, italiane comprese. L'Inter lo monitora con grande attenzione da diversi anni, senza però aver mai affondato il colpo. Ma chissà che lo cose non possano cambiare in estate: il suo agente, infatti, ha lasciato quello che potrebbe essere interpretato come un indizio di mercato.