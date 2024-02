"Nel cuore di “Perfect days”, capolavoro bonsai di Wim Wenders, il protagonista dice alla giovane nipote che «un’altra volta è un’altra volta, mentre adesso è adesso». Parole semplici ma non banali che lei ripete come un mantra, spingendo i piedi sui pedali della bici che scivola via lungo un ponte. In qualche modo, nell’ultimo weekend di campionato, Simone Inzaghi e Max Allegri si erano trovati a preservare per “un’altra volta” alcuni dei loro giocatori più preziosi. Le ragioni erano diverse, ma in ogni caso c’è stato il tempo per tirarli a lucido pensando alla sfida-scudetto di domani sera a San Siro. Ora per Calhanoglu, Barella, Dimarco da una parte e Rabiot, Chiesa, Danilo dall’altra, il momento è arrivato. Dunque, «adesso è adesso». Senza questi uomini-chiave, i nerazzurri erano riusciti a cavarsela meglio degli antagonisti. Il turno sembrava inclinato verso la Juve, impegnata in casa con l’Empoli, rispetto all’Inter che doveva giocare a Firenze. Invece il confronto a distanza, segnato dalla partita di domani, aveva ribaltato la classifica, con qualche ricaduta psicologica. Ora Inzaghi se la gioca con la “Golden Pin” all’occhiello, perché deve recuperare il match con l’Atalanta che potrebbe valere quattro punti di vantaggio sui bianconeri. La vittoria a San Siro, dunque, potrebbe spingere l’Inter a più sette sui rivali, con uno strappo di difficile rammendo. Domani si troveranno davanti due difese molto forti, le meno bucate della A (10 e 13 gol al passivo), dunque è normale che Lautaro e Vlahovic siano le facce da copertina della sfida. Però i sei giocatori-chiave che tornano a disposizione di Inzaghi e Allegri costituiscono le colonne vertebrali, fondamentali per sostenere e assistere i due bomber, l’argentino e il serbo"