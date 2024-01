De Grandis: “L’Inter ha annichilito la Lazio, partita che mette a riparo da brutte sorprese”

"Brutto dire che un 3-0 è un risultato stretto, perché l'Inter ha creato almeno 10 occasioni da gol. E ciò mette a riparo i nerazzurri da brutte sorprese nel momento in cui dovesse trovarsi dietro la Juventus e con un calendario al momento peggiore. L'Inter in questo momento è andata a giocare ovunque a imporre il suo gioco. Si è sempre dimostrata più forte. Ha annichilito una squadra in ripresa come la Lazio".