Il giornalista Stefano De Grandis in studio a Sky Sport ha commentato così la vittoria dell’Inter a Firenze: “Lautaro? Poteva essere una giornata difficile per l’Inter, invece ha fatto il break lui con la sua squadra sulla Juve che ha pareggiato. Il gol contro la Fiorentina non è nemmeno facile e i nerazzurri ricordiamo che hanno vinto senza due dei tre titolari del centrocampo. Ancora una volta l’Inter ha dato dimostrazione della sua forza”, le parole del giornalista.