Un Milan da "ultima spiaggia", una Roma che deve essere più concreta. Daniele De Rossi non si sente per nulla al sicuro, dopo l'1-0 dell'andata a Milano nei quarti di Europa League. Domani all'Olimpico il ritorno, con Bove al posto dello squalificato Cristante ("forse ho sbagliato a dire che giocherà, non deve sentire troppa pressione: ma si merita i minuti che in queste settimane gli ho tolto").