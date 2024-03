"Il Milan deve invece valutare le condizioni di Kjaer, che ha chiesto il cambio in Danimarca-Svizzera per un fastidio muscolare, e soprattutto di Maignan, rimasto in panchina in Francia-Germania a causa dei dolori ai tendini dei muscoli posteriori della coscia. E poi c’è la Roma, che già deve fare attenzione alle condizioni di Lukaku e Dybala: ora ha perso Azmoun per circa un mese ed è alle prese con un problema muscolare di Baldanzi. Ko anche De Ketelaere (adduttori) e Lucca (flessore)".