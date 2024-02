"La Juve non dà spazi e Dimarco si è sempre proposto. Il centrocampo dell'Inter è superiore, Dimarco poi si fa sempre vedere. La qualità dell'Inter è che tutti e tre i centrocampisti sanno tutti impostare e Calhanoglu è un poeta. E in quale altra squadra in Italia Frattesi farebbe panchina? Nessuna. Sommer tra l'altro non ha fatto una parata. Vlahovic non ha esperienza nelle partite decisive, c'è una differenza di livello con l'Inter. Nella Juve non vedo giocatore di livello come li aveva la Juve vincente. Esistono le categorie: la Juve ha buoni giocatori. Per me lo scudetto lo vince l'Inter, è finito. Secondo me Maresca ha fatto una grande partita, è stato molto bravo. E' migliorato nell'atteggiamento, secondo me merita un applauso"