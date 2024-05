"Sarebbe auspicabile prendere un allenatore e tenerlo per anni. Il Napoli non deve sbagliare allenatore e deve avere fiducia in una figura che possa dargli serenità tattica. Conte? Antonio ha sempre avuto squadre strutturate. Il nome di sicuro rendimento pesa sui giocatori e i tifosi. Con Conte vai sul sicuro sia sul carismo che sull’aspetto tattico. Ha tutte le caratteristiche per guidare una grande squadra e l’ha dimostrato. Anche l’anno in cui Conte è andato alla Juventus aveva la squadra che non giocava le coppe. Un anno sabbatico dalle coppe ti dà più tempo di lavorare e far capire alla squadra la tua idea".