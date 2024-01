De Vrij: “Supercoppa? Ogni volta è sempre più bello, vogliamo continuare a vincere”

"Sì, il Napoli è una squadra forte. Ha strameritato lo scudetto l'anno scorso, ha tanti giocatori forti. Ci hanno studiato e hanno preparato bene la partita, con un giorno in meno di riposo ci è mancata un po' di freschezza ma abbiamo meritato la vittoria"

La vittoria della Supercoppa può dare carica per il campionato?

