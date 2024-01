De Vrij: “Sempre più voglia di vincere trofei. Lautaro arrivato con me, bellissimo vedere…”

Stefan de Vrij ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la meritata vittoria della Supercoppa: "Se siamo consapevoli di fare la storia dell'Inter? Sicuramente ci siamo detti questa cosa prima della partita. Si trattava di una finale, di un trofeo. Tanti di noi hanno esperienza nel giocare queste queste partite. C'è sempre più voglia di vincere partite come queste. Come mai non siamo riusciti a sviluppare il nostro solito gioco? Per tanti motivi, anche loro hanno preparato la partita e hanno visto come avevamo giocato l'ultima. C'erano meno spazi. Noi abbiamo avuto un giorno in meno di riposo, ci mancava un po' di freschezza. Siamo sempre rimasti uniti e ci abbiamo sempre creduto e alla fine abbiamo meritato la vittoria.