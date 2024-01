TS – Barella e Calhanoglu out a Firenze, rinviata la cessione di Sensi?

Nelle dichiarazioni post partita di Inzaghi c'è stato anche spazio per un commento su Barella , ammonito più per proteste che per il fallo su Cajuste che lo costringerà a saltare Fiorentina-Inter di domenica. Tuttosport ne parla così:

"Una tirata d'orecchio, invece, per Barella, ammonito per proteste: «Ha sbagliato, è il primo a capirlo e sta lavorando su stesso. È un top player e su queste cose deve migliorare - ha chiosato il tecnico nerazzurro -. Anche se per lui non era fallo, c’è un arbitro che decide e deve rispettarlo. Anche perché così ci penalizzerà per la prossima partita». Barella sarà infatti squalificato e non giocherà a Firenze con l'Inter che dovrà già rinunciare a Calhanoglu, pure lui fermato dal giudice. Chissà che l'Inter non decida quindi di aspettare lunedì 29 gennaio per dare il via libera alla cessione di Stefano Sensi al Leicester".