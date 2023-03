Di Biagio: “Inter-Fiorentina sarà una bella sfida. Retegui? Se a Pinamonti dà fastidio…”

Ospite a Coverciano per la Digital Cup, Luigi Di Biagio, ex calciatore dell'Inter ed ex Commissario Tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato anche di Inter-Fiorentina: "È una partita con delle incognite dovute alla Nazionale, vediamo quelli dell'Inter come tornano e la Fiorentina è in ottima forma, sono sicuro che sarà una bella sfida".