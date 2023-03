il Messaggero – Lazio, Lazzari in uscita: occhio all’Inter nell’operazione Acerbi

A fine novembre Manuel Lazzari ha firmato il suo rinnovo di contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2027 ma il suo destino potrebbe essere lontano da Roma già in estate. A confermarlo è l'edizione odierna de il Messaggero che definisce il futuro di Lazzari "sempre più in bilico".

Tra le squadre interessate c'è l'Inter, alla ricerca di esterni per la prossima stagione. E proprio il Messaggero spiega come Lazzari - 20 presenze in Serie A quest'anno ma solo due da titolare negli ultimi due mesi e mezzo di campionato - possa entrare nell'operazione Acerbi con i nerazzurri. "Ieri Hysaj ha saltato con Milinkovic la fase tattica, ma l’albanese può giocare a destra e insidia piuttosto Lazzari, sempre più in bilico (occhio all’Inter nell’operazione Acerbi) nonostante il rinnovo da poco siglato", scrive il Messaggero.