“Complimenti a Inzaghi perché ha strameritato lo Scudetto. Ma il grande allenatore secondo me deve ripetersi. Se vuoi aprire un ciclo vincente devi vincere ogni anno. Il Napoli come si considera? Rischia di non entrare in Europa. I grandi allenatori devono ripetersi. La finale di Champions dell’Inter? E’ un grande percorso, ma devi vincere. Nella testa di Inzaghi, secondo me, c’è la possibilità di allenare in Premier. Anche se penso che rimarrà un altro anno all’Inter"