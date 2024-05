Mentre l'Inter festeggia ancora lo scudetto della seconda stella in giro per Milano, Steven Zhang pensa al futuro

Mentre l'Inter festeggia ancora lo scudetto della seconda stella in giro per Milano, Steven Zhang pensa al futuro. E il futuro significa anche trovare una soluzione al prestito in scadenza il 20 maggio, i famosi 385 milioni da ridare a Oaktree. Il presidente nerazzurro è alla ricerca della soluzione più conveniente. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal Sole 24 Ore.