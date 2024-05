Si profila un duello Milan-Juve per Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese è protagonista di un'ottima stagione e ha attirato l'attenzione dei top club italiani e non solo. "Con l’Arsenal come pericoloso - e ricco - terzo incomodo e l’Inter che si defila. I rossoneri sono scattati per primi, ma i bianconeri sono in forte risalita, come pure i Gunners. La corsa al gioiello del Bologna, per il quale il Bayern vanta un diritto di riacquisto (40 milioni) e una percentuale sulla rivendita (40%), si preannuncia un bel Gran Premio", sottolinea la Gazzetta dello Sport.