Dimarco, cuore Inter: dagli inizi in Curva al negozio del padre, il racconto nerazzurro

"Non faceva neanche le elementari, si divertiva a colpire col mancino fingendo di essere Vieri in un parchetto in zona Calvairate, lì dove vivono ancora i suoi genitori, ma gli occhi luccicavano solo all’ingresso della Nord. Un rito per lo zio Sergio quando non era con papà Gianni nella loro storica Ortofrutta di Corso di Porta Romana, ormai meta di pellegrinaggio per nerazzurri romantici. Ma non per i giornalisti: inutile tentare di strappare una frase, la consegna al silenzio è rigidissima. Niente deve distrarre il figliolo, che comunque non dimentica le origini e la fatica fatta per riprendersi il nerazzurro".