Inter-Juve, Calhanoglu sostituito da Gagliardini: problema all’adduttore

Il calciatore turco ha dovuto lasciare il campo all'ottantaduesimo per un infortunio: ancora da capire l'entità del problema

Tra i cambi di Inzaghi arrivati nel secondo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus ce n'è stato anche uno dovuto ad un infortunio. all'82esimo, il tecnico nerazzurro è stato costretto a far uscire Hakan Calhanoglu e ha mandato in campo, per sostituirlo Gagliardini.