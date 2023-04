Inter, Marotta: “Fiducia totale in Inzaghi. Lukaku e il caro biglietti…”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima di Inter-Juventus di Coppa Italia in programma stasera. Queste le sue considerazioni: "Siamo in corsa su tutte le competizioni, parzialmente in campionato, ma lottiamo per conquistare almeno il quarto posto che è un traguardo importante per l'economia della società e per il prestigio. Il riassunto di questa stagione, per adesso, è sicuramente positivo. Inzaghi promosso? Non siamo a scuola. Con l'allenatore si instaura un rapporto di fiducia e nei confronti di Inzaghi è totale e piena. La discontinuità è aspetto sicuramente negativo, ma dobbiamo valutare la stagione nella sua pienezza. C'è tempo e modo di recuperare in campionato, ma ad oggi il giudizio anche su Inzaghi è positivo"